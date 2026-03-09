Luis Fernando Ballesteros alcanzó una de las curules de Cámara de Representantes en el departamento de Córdoba por el Pacto Histórico.

Lea: En Montelíbano se produjo la captura de otro exconcejal por lavado de activos

Este, el hijo de la madre comunitaria Denis Meza, logró cerca de 170 mil votos en las elecciones de este domingo 8 de marzo.

El dirigente que creció en una de las calles polvorientas del popular barrio La Granja, de la ciudad de Montería, se consolida ahora como una gran fuerza política de las bases.

Lea: En Montería entregaron las obras de remodelación del CDI El Recuerdo

Su trabajo político venía desde hacía varios años, tanto que en ocasión aspiró a la alcaldía de Montería y para dar el salto al Congreso se midió en una consulta en la que logró 46 mil votos.

Es la primera vez que un movimiento alternativo independiente logra curul en Córdoba, un departamento netamente de partidos tradicionales.