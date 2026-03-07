Más de 400 niños y niñas del barrio El Recuerdo, en la ciudad de Montería, ya tienen a su disposición las remodeladas instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), una obra que la comunidad esperaba con ansias.

“No solamente son las instituciones educativas, sabemos que la educación comienza con la primera infancia y acá había muchísimos problemas. Venimos trabajando para proteger y darle buenas condiciones a toda la primera infancia de Montería”, sostuvo el acalde Hugo Kerguelén García en la mañana de este sábado cuando entregó la obra de 4.508 metros cuadrados y que tuvo una inversión aproximada de 1.400 millones de pesos.

Alcaldía de Montería

Este CDI, que es el más grande de la ciudad, tenía problemas en materia de humedad, de cielorrasos, en la cocina, las aulas y el parque, por lo que fue necesaria la intervención de 27 aulas, así como las baterías sanitarias, la sala cuna, la cocina-comedor y la administración. Además de mantenimiento en baterías sanitarias, ventanería y puertas; en la estructura metálica y cubierta; pañete, estuco y pintura; y mantenimiento en las zonas verdes.

Igualmente, instalaron 71 ventiladores y dos unidades de aire acondicionado, y se hizo suministro e instalación de cielo raso y sistema eléctrico.