La Policía Nacional en Montería, en el marco del Plan Democracia, intensificó las acciones de prevención, vigilancia y control en la margen izquierda de la ciudad con el propósito de garantizar que la jornada electoral de este 8 de marzo se desarrolle en total normalidad, tranquilidad y seguridad para todos los ciudadanos.

Lea: Capturan en Córdoba a tres presuntos miembros del Clan del Golfo

Policía de Montería

En un amplio despliegue operativo liderado por la Estación de Policía Margen Izquierda, bajo el liderazgo del mayor Mario Vergel, comandante de la estación, y con el apoyo estratégico del personal especializado de la Escuela de Carabineros (ESJIM), están siendo intervenidos diferentes puntos críticos de este sector de la capital cordobesa, buscando prevenir cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de los comicios.

Las acciones incluyen verificación de antecedentes en zonas de alta afluencia de ciudadanos e instalación de puestos de control dinámicos en las entradas y salidas estratégicas de la margen izquierda, como patrullajes preventivos y presencia institucional reforzada en los alrededores de los puestos de votación.

Lea: Con medios de transporte fortalecen la atención de la violencia intrafamiliar en Montería

Policía de Montería

Estas acciones hacen parte de la estrategia institucional orientada a neutralizar factores de riesgo y garantizar el ejercicio libre y seguro del derecho al voto, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en el proceso democrático.