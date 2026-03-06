Con el propósito de fortalecer la capacidad de atención y respuesta ante situaciones de violencia en el contexto familiar, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, entregó tres camionetas que estarán al servicio de la Oficina de Gestión Social, Secretaría de Gobierno y Comisarías de Familia.

Estos vehículos permitirán mejorar el desplazamiento de los equipos profesionales hacia los barrios y comunidades del municipio, facilitando una atención más oportuna en casos que requieren orientación, acompañamiento y protección a las familias.

Durante el acto de entrega, el alcalde destacó que esta inversión hace parte del compromiso de la administración municipal por fortalecer las herramientas institucionales para la protección de los hogares monterianos.

“Hoy damos un paso importante en el fortalecimiento de la capacidad institucional del municipio de Montería para atender una problemática que nos duele como sociedad: la violencia en el contexto familiar. Con la adquisición de tres vehículos tipo camioneta fortalecemos la capacidad de respuesta de nuestros equipos profesionales para llegar con mayor oportunidad a los barrios y comunidades donde se presentan situaciones que requieren atención inmediata, orientación y acompañamiento”, expresó el mandatario.

El alcalde señaló que estos vehículos representan mucho más que un apoyo logístico, pues reflejan la voluntad del gobierno municipal de proteger la dignidad y los derechos de las familias, especialmente de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes.

“Estos vehículos no representan únicamente un medio de transporte. Representan el compromiso de esta administración con la protección de las familias, con la defensa de la dignidad de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, y con la construcción de entornos seguros dentro del hogar”, afirmó.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que asuma un compromiso colectivo frente a la prevención de la violencia intrafamiliar, recordando que la transformación social comienza en el interior de cada hogar.

“Ningún vehículo, ninguna institución y ningún programa será suficiente si como sociedad no asumimos también la responsabilidad de transformar la manera en que resolvemos nuestros conflictos al interior de la familia. Las diferencias hacen parte de la vida, pero nunca pueden resolverse con agresión o violencia. El diálogo, el respeto y la comprensión deben ser siempre el camino”, puntualizó.