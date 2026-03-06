El profesor Jairo Miguel Torres Oviedo dedicó a sus padres Rosa del Carmen Oviedo Franco y José Joaquín Torres Barba el acto solemne de posesión de su nuevo periodo rectoral en la Universidad de Córdoba, 2026 – 2031.

El evento se produjo en el auditorio Cultural de la alma máter y contó con la presencia de representantes de la comunidad educativa, invitados especiales de distintas universidades del país, entre rectores y directivos, dignatarios de la rama judicial y de diferentes órganos regionales.

“Dedico en particular este acto a mis padres porque sin ellos no existiera y no estuviera aquí. Tanto mi papá como mi mamá son un reflejo del pensamiento con el cual dirijo esta universidad y he construido una visión de la vida, y es estar al lado de los débiles, de los excluidos, de los marginados, porque de ahí vengo yo, quizás rompí una línea de la historia… aquí estoy al frente de esta responsabilidad y esa es la grandeza de esta universidad… también lo dedico a mi esposa y a mis hijos que son motor y soporte de lo que hago”, sostuvo Torres Oviedo.

Unicórdoba Jairo Torres inició un nuevo periodo como rector de la Universidad de Córdoba.

Agregó que estar en el rol de líder que se posesiona como rector de una universidad pública, refrendando un mandato de los estamentos universitarios, “no es un acto accidental o de suerte, sino el testimonio vivo y fehaciente soportado en una fe inquebrantable, un carácter por perseverar y enfrentar las adversidades de la vida, un acto de rebeldía consciente, en particular cuando se nace, crece y convive en sectores de la sociedad marcados por profundas asimetrías sociales”.

El pasado 14 de noviembre de 2025 el profesor Torres Oviedo ganó la consulta vinculante de estamentos, en el marco del proceso de designación del rector de la Universidad de Córdoba, periodo 2026 – 2031.

Estudiantes, docentes y trabajadores consignaron 8.579 votos a favor de Torres Oviedo, lo que representó el 84,97 % del total de votos logrados en a consulta. El total de votos en blanco fue de 835, es decir el 8,27 %.

El estamento estudiantil aportó en esta consulta un total de 9.168 votos (90,80 %), los docentes 305 votos (3,02 %) y los trabajadores administrativos un total de 624 votos (6,18 %).

¿Quién es el rector de la Universidad de Córdoba?

El profesor Jairo Miguel Torres Oviedo es doctor y magíster en Filosofía, especialista en Filosofía Política, especialista en Gerencia Pública, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, de la Universidad de Pisa, en Italia, abogado y licenciado en Ciencias Sociales, egresado de esta misma alma máter.

Se le reconoce además por ser investigador catalogado por Minciencias, presidente del Sistema Universitario Estatal Colombiano, SUE Colombia y SUE Caribe, y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN.