Con la capacitación a 60 profesionales en las áreas de la ingeniería agronómica, medicina veterinaria y zootecnia, MVZ, y acuicultura, la Universidad de Córdoba inicia la ejecución de un proyecto de asistencia técnica agropecuaria para pequeños productores de Córdoba y Bolívar.

Ello gracias a que la alma máter fue habilitada como Entidad Prestadora de Servicios de Extensión Agropecuaria (EPSEA).

El profesor y extensionista unicordobés Moris Bustamante Yánez, adscrito a la facultad de MVZ, líder de esta iniciativa institucional, explicó que Unicórdoba atenderá en el territorio varias líneas productivas como piscicultura, agricultura tradicional, patios productivos, y el tema de producción bovina.

“Contamos con un equipo de profesionales que se van a encargar durante estos tres meses de prestar ese servicio de asistencia técnica agropecuaria, muy importante, dadas las circunstancias en las que quedaron los campesinos en nuestro Departamento por las inundaciones”, precisó Bustamante Yánez.

Agrega que el número de beneficiados es de 2.200 familias en los 30 municipios en Córdoba, además de otras 1.700 familias en Bolívar, y explica que la materialización del proyecto se concreta en visitas de acompañamiento técnico, empezando por el diagnóstico de cada productor, con base en un estudio que realizó Unicórdoba y que arrojó que en este departamento el acceso de los pequeños productores a tecnologías, es sólo del 3 % al 5 %.

“Este proyecto nos va a permitir que los pequeños productores tengan la oportunidad de acceder a la tecnología que ha generado la Universidad de Córdoba en sus 61 años, desde el punto de vista acuícola, agronómico y de la producción animal. Es un convenio que tenemos con la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura, a partir de la Ley de Innovación Agropecuaria que estableció un Fondo Nacional de Extensión”, explica el profesor y médico veterinario.

La extensión del conocimiento en los territorios no sólo de Córdoba, sino también de otros departamentos del país, obedece a una política cumplida desde la administración del rector de esta institución, profesor Jairo Torres Oviedo, para contribuir en la construcción de una mejor sociedad.