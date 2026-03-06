La construcción y el mejoramiento de viviendas destinadas a las familias que en la ciudad de Montería se vieron gravemente afectadas por las lluvias e inundaciones de los frentes fríos del mes del pasado mes de febrero será una realidad.

Así se desprende del Decreto 0215 del 5 de marzo de 2026 que expidió el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que establece medidas excepcionales para acelerar las soluciones de vivienda y hábitat en los territorios afectados por el frente frío, entre ellos la ciudad de Montería y 24 municipios más del departamento de Córdoba, además de otro tanto en Sucre, Chocó y Antioquia, entre otros.

Esta emergencia climática atípica dejó en Montería 13.613 viviendas no habitables y 1.122 destruidas.

Cortesía Alcaldía de Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, hizo pública esta buena nueva en la tarde de este jueves 5 de marzo a través de cuenta de X, donde aseguró que “este decreto es especialmente importante para nosotros porque muchas de sus medidas fueron discutidas durante la visita que realizaron a Montería la Ministra y la Viceministra de Vivienda, cuando pudieron ver directamente la magnitud de lo que estamos viviendo”.

A su vez el burgomaestre le agradece al Gobierno Nacional y al Ministerio de Vivienda y sus equipos “por escuchar lo que estaba ocurriendo en Montería y en otros municipios afectados. Nosotros insistimos en que la magnitud de la emergencia exigía medidas extraordinarias, y hoy esas medidas comienzan a materializarse. Seguiremos trabajando sin descanso para que estas herramientas se traduzcan rápidamente en soluciones reales para nuestra gente. La recuperación de Montería no será de un día para otro, pero cada paso institucional como este nos acerca a lograrlo”.

Cortesía Alcaldía de Montería

Finalmente Kerguelén García considera que con el aludido decreto se abren herramientas claves para atender la emergencia debido a que “se podrán asignar subsidios de vivienda de forma más rápida, sin los trámites tradicionales que normalmente toman meses o años; se habilita apoyo para arriendo temporal a las familias que deban salir de zonas afectadas; se permite reconstruir y mejorar viviendas con trámites simplificados; se podrán desarrollar proyectos de reasentamiento para familias que viven en zonas de riesgo y los municipios tendremos mayores herramientas para habilitar suelo y construir soluciones habitacionales de manera más ágil. En otras palabras, este decreto nos da herramientas reales para acelerar la recuperación de las familias que hoy lo han perdido todo”.

