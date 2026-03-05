La Policía Nacional en Montería, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, y en articulación con la Secretaría de Turismo, el Cuerpo de Bomberos y la empresa Urbaser, lideran una jornada de ornato, limpieza y embellecimiento en el entorno turístico del parque lineal Ronda del Sinú, en el sector centro de la ciudad.

Esta actividad la desarrollan con el propósito de recuperar y mejorar las condiciones de uno de los principales atractivos turísticos de Montería, el cual resultó afectado por el reciente frente frío atípico que impactó varios espacios públicos de la ciudad.

Cortesía Policía de Montería

Durante la jornada, las entidades realizan labores de limpieza, adecuación de zonas verdes y recolección de residuos, contribuyendo al embellecimiento de este importante corredor turístico que diariamente recibe a visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Cortesía Policía de Montería

“Estas jornadas de recuperación y embellecimiento permiten devolverle a la ciudad espacios seguros, limpios y agradables para el disfrute de la comunidad y de quienes visitan Montería. Seguiremos trabajando de manera articulada con las diferentes entidades para fortalecer el turismo y promover el cuidado de nuestro patrimonio natural y cultural”, señaló un funcionario del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Metropolitana de Montería.

Cortesía Policía de Montería

Con estas acciones interinstitucionales buscan además fortalecer la cultura ciudadana, promover el cuidado de los espacios públicos y reactivar la visita de turistas propios y extranjeros, dinamizando así la actividad turística y económica de la capital cordobesa.

