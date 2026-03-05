El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo Arenas, anunció la realización de una obra de emergencia para reforzar los trabajos que ha realizado la comunidad en el municipio de Lorica con la finalidad de contrarrestar la acción de las aguas del río Sinú.

El anuncio se produjo durante la mañana de este jueves 5 de marzo cuando el funcionario del orden Nacional en compañía del alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, recorrieron el jarillón artesanal que la comunidad, a través de más de 200 personas, construye a la altura de la vereda Sarandelo, para lograr el cierre del boquete de Nueva Colombia.

En las labores, que son apoyadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, ya van 28 días de trabajo sin descanso, representado en el corte de madera, anclaje de estructuras en el río, llenado de sacos de arena y traslado en planchones, entre otras actividades. Al día son llenados más de 1.500 sacos con arena para construir el jarillón artesanal de 140 metros.

La ruptura del río causó graves afectaciones en los corregimientos Cotocá Arriba, Nariño y Palo de Agua.