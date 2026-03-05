Aunque el exconcejal de Montelíbano por el Partido de la U, Misael Villarreal, y su esposa quedaron en libertad por orden de un juez de la República de la ciudad de Montería, Córdoba, el proceso penal por el delito de lavado de activos sigue vigente en su contra.

Lea: Capturado por transportar $434 millones en efectivo en la vía Montería – Planeta Rica era concejal de Montelíbano

Además, los 434 millones de pesos en efectivo que guardaban en unos morrales que transportaban en un vehículo de su propiedad y que dieron origen a la aludida investigación quedaron en calidad de comiso. Para su devolución el excabildante debe demostrar su procedencia con pruebas.

Sin embargo, trascendió que para lograr la libertad tras la captura en la madrugada del miércoles en un puesto de control en la vía Montería-Planeta Rica, el abogado de estos demostró que el dinero proviene de actividades comerciales legítimas.

Lea: Gremios y entidades de Montería trabajan en la reactivación económica

A propósito de este caso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estará a partir de las 2:00 de la tarde de este jueves 5 de marzo en la capital de Córdoba recorriendo con los jefes de la fuerza pública de este territorio los puestos de control instando a los uniformados a no bajar la guardia en sus operativos 24/7, además de motivar la denuncia en la ciudadanía.

“Queremos que gane la democracia, no los votos comprados”, dijo el ministro Pedro Sánchez en entrevista hace unos minutos con una cadena de radio nacional.