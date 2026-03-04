Unidades de la Policía Nacional logró la incautación de $434.700.000 en efectivo durante un procedimiento adelantada en el en el tramo vial Montería – Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio.

Leer más: Policía dio detalles de cómo fueron ocultados los $145 millones destinados a supuesta compra de votos en La Guajira

Las autoridades indicaron que uniformados realizaron la señal de pare a un automóvil en el que se movilizaban un hombre y una mujer. Durante el registro al automotor, hallaron un bolso de color negro que contenía la suma de $434.700.000 en efectivo.

Además del dinero, fueron incautados dos teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de las autoridades como parte del proceso investigativo para establecer el origen y la destinación final de los recursos.

Le puede interesar: Caen ‘Los Gatos’ en Curumaní, señalados de vender estupefacientes en la plaza de mercado

Cortesía

La Policía indicó que el dinero al parecer procedería de la ciudad de Montería y tendría como destino el municipio de Montelíbano. Además, se conoció que los ocupantes del vehículo no lograron justificar ni acreditar la legalidad ni la procedencia de los billetes.

Ante esto, las autoridades procedieron a la judicialización de estas dos personas por el presunto delito de lavado de activos.

Lea además: Capturan en vías de Córdoba a una pareja con más de $430 millones en efectivo que serían para compra de votos

Se conoció que uno de los capturados habría sido elegido como concejal del municipio de Montelíbano para el periodo 2024–2027; no obstante, perdió su investidura en agosto de 2025 por un conflicto de intereses.