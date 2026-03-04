El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, junto con el gerente de Veolia, Uriel García, le dieron inicio a la primera fase de recuperación ambiental de los terrenos donde construirán el proyecto Parque Las Lagunas.

El proyecto transformará 15 hectáreas en un gran pulmón verde para la ciudad y eliminará un pasivo ambiental histórico.

La primera etapa es la estabilización de más de 55.000 metros cúbicos de lodos mediante un proceso químico que utiliza biocatalizadores y cal hidratada al interior de las lagunas con el apoyo de maquinaria amarilla, encargada de hacer el acopio de los lodos y posteriormente distribuirlos en capas de aproximadamente 20 centímetros, permitiendo la aplicación de los compuestos estabilizadores.

Tras ello los lodos ya tratados serán mezclados con material seco extraído de las zonas aledañas, lo que facilitará su secado y consolidación. Proceso de estabilización química para el que ya destinaron $4.500 millones.

Alcaldía de Montería/Cortesía

Hugo Kerguelén García, alcalde de Montería, explicó que este proyecto responde a la necesidad de resolver un problema ambiental histórico que quedó en evidencia durante las recientes inundaciones.

“Nosotros planeamos este proyecto porque no podemos quedarnos con pasivos ambientales en el tiempo. En las inundaciones el río rompió en ocho zonas por Las Palomas y Guasimal y todas esas aguas se juntaron con las lagunas de oxidación de la margen izquierda, que fueron las que causaron las inundaciones en los barrios de la zona occidental. Esta historia no la podemos volver a repetir y por ello proyectos como el Parque Las Lagunas van a hacer que Montería sea sostenible ambientalmente. Tenemos que transformar la ciudad para que podamos ser una ciudad viable”, dijo el mandatario.

Recordó que en marzo de 2024 Veolia entregó al municipio los dos primeros lotes donde se desarrollará el proyecto, y desde entonces, la administración municipal inició los estudios y diseños a nivel de detalle, con una inversión cercana a $2.600 millones.

De las 30 hectáreas proyectadas inicialmente, en la primera etapa diseñaron 15 hectáreas que convertirán en un gran pulmón verde para la ciudad.

La administración de Montería también confirmó que ya adjudicó el contrato de construcción del Parque Las Lagunas que actualmente está en proceso de adjudicación la interventoría, con el objetivo de colocar la primera piedra en el mes de abril.

Uriel García, gerente de Veolia, destacó la importancia del inicio de esta intervención ambiental.

“Hoy ponemos en marcha este gran proyecto. Este evento es muy especial por el momento que vive la ciudad, un momento difícil que ha mostrado la solidaridad de todo el mundo. Y es especial porque estos proyectos le dan una dinámica de progreso a Montería. Quiero agradecer el liderazgo del alcalde Hugo Kerguelén por la disposición y el liderazgo para la construcción de este parque y a la CVS por la diligencia para los permisos ambientales necesarios para un parque para el disfrute de los monterianos”, expresó.

Por su parte Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, resaltó la dimensión del proyecto para el país indicando que se convertirá en el parque botánico más grande de una ciudad capital en Colombia, por encima del de Bogotá.