Con la premisa de que el territorio de Montes de María que integran 8 municipios de Sucre y 7 de Bolívar necesita desarrollarse y que las víctimas en verdad estén representadas en el Congreso de la República, se produjo en las últimas horas la unión, con un acuerdo programático, entre dos aspirantes.

Se trata de Claudia Cueto, la representante de la comunidad afro en la Mesa Departamental de Víctimas de Sucre y que a su vez aspiraba a la curul Citrep 8 a través de la organización de víctimas Fundaempresa, pero que con su equipo de trabajo y sus seguidores se unió a la aspiración de la víctima y lideresa Mayerlis Angarita Robles.

Esta última es la creadora de la Corporación Narrar para Vivir, con cuyo aval actualmente las víctimas de Montes de María tienen en Luis Ramiro Ricardo al representante electo en la contienda anterior.

“Sin la unidad no hay victoria”, dijeron los líderes que apoyan a Claudia Cueto y que ahora están con la defensora de Derechos Humanos y víctima de desaparición forzada Mayerlis Angarita, que dicho sea de paso recibió el premio Mujer Coraje en el año 2021, el cual disputó con más de 150 personas en el mundo. El galardón lo recibió de manos de la entonces primera dama de Estados Unidos, Jill Biden y del secretario de Estado, Antony Blinken.

Al inicio de la tarde de este miércoles 4 de marzo Claudia Cueto y su equipo de trabajo y apoyo, representado mayoritariamente en líderes y víctimas, hicieron público su apoyo a Mayerlis Angarita asegurando que no se trata de la unión de una persona sino de un proyecto político.

Al tiempo que Mayerlis agradeció el apoyo porque “a todos como víctimas nos une un dolor, nos une una causa, nos une una lucha”, al tiempo que invita a todas las víctimas de Montes de María a unirse en una sola voz y en un solo movimiento “para derrotar a las maquinarias políticas que quieren seguir sentadas en nuestra silla”.