Un golpe contundente a las estructuras que en el departamento de Sucre trafican estupefacientes propinó la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, al incautarse de 11 paquetes, tipo ‘panela’, de marihuana.

El alucinógeno, avaluado en la suma de 90 millones de pesos, y con un peso de 11.418 gramos, fue hallado en desarrollo de un operativo de control y registro a vehículos de carga en el corredor vial Sincelejo – Corozal, a la altura del peaje Las Flores.

La droga era transportada en un vehículo de carga bajo la modalidad de ‘paqueteo’, pretendiendo evadir los controles policiales instalados en el corredor vial del departamento de Sucre.

El coronel Aymer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, aseguró que “este resultado operativo ratifica la efectividad de los controles permanentes que se vienen desarrollando en las vías del departamento y reafirma el compromiso institucional de la Policía Nacional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la criminalidad”.

Agregó que seguirán intensificando las acciones preventivas y operativas para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los usuarios viales en el departamento de Sucre.