A través de mesas técnicas, las autoridades del departamento de La Guajira, avanzan en alternativas frente al proceso de erosión costera que impacta el área turística del corregimiento de Palomino.

Estas se realizaron luego de un recorrido en territorio realizado por el gobernador Jairo Aguilar Deluque en la zona afectada, en compañía de propietarios de hoteles y establecimientos de comercio de la localidad turística.

Por disposición del mandatario, se convocó al equipo técnico departamental, con el acompañamiento de la Dirección General Marítima – Dimar y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira, autoridades competentes en materia marítima y ambiental, respectivamente.

El reciente frente frío generó condiciones de mar de leva, caracterizadas por un aumento significativo en la altura y energía del oleaje, intensificando los procesos de socavación y retroceso de la línea de costa. Esta dinámica provocó afectaciones estructurales en hoteles, restaurantes y establecimientos turísticos ubicados en la franja litoral de Palomino.

Durante las jornadas se presentó un análisis preliminar de alternativas de solución de choque ante el riesgo inminente que enfrenta la zona. Entre las opciones evaluadas se planteó la posible implementación de sistemas de protección costera mediante geotubos, estructuras de contención temporal diseñadas para mitigar la acción directa del oleaje y estabilizar el borde costero mientras se estructuran soluciones de mayor alcance.

El gobernador solicitó que los estudios técnicos y modelos de simulación hidrodinámica incluyan no solo el sector turístico de Palomino, sino también el corregimiento de La Punta de los Remedios y el casco urbano del municipio de Dibulla, con el fin de contar con una visión integral del comportamiento costero y evitar intervenciones aisladas que puedan trasladar el impacto a otros puntos del litoral.

La administración departamental reiteró que cualquier intervención deberá contar con los respectivos análisis técnicos, modelaciones especializadas y autorizaciones ambientales y marítimas, garantizando decisiones ajustadas a la normatividad vigente y bajo criterios de sostenibilidad ambiental, viabilidad financiera y responsabilidad institucional.