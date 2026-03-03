En las últimas horas fue reportado un atentado a bala en el perdió la vida un joven en el perímetro urbano del municipio de Fonseca, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de José Camilo González Martínez, de 24 años, quien era conocido como ‘el Indio’.

El homicidio se registró cerca de las 11:00 de la mañana de este martes 3 de marzo, en la calle 26 con carrera 14, del barrio Nueva Esperanza.

Según la información preliminar, al lugar habría llegado un individuo a bordo de una motocicleta, quien sin mediar palabra sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades a González Martínez, para luego huir con rumbo desconocido.

Por su parte, el baleado fue trasladado a la sala de urgencias del hospital San Agustín, pero llegó sin signos vitales de acuerdo a lo indicado por los galenos en turno, quienes oficializaron su muerte.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial se encargó de los actos urgentes e inspección a cadáver.

De igual manera, el grupo de homicidios de la Sijín y Sipol de la Policía de La Guajira, adelantan las investigaciones para tratar de establecer los móviles y dar con la captura de los responsables.