La Oficina de Gestión del Riesgo Municipal informó que continúan con los protocolos de vigilancia ambiental, en el relleno sanitario Los Corazones de Valledupar, donde se presenta un incendio y además hubo pérdida de maquinaria amarilla.

Asimismo destacaron que está instalado un Puesto de Mando Unificado, ante la emergencia y se declaró la Asamblea Permanente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para mantener monitoreos constantes en el área afectada.

Entre los organismos de socorro que se encuentran atendiendo el incendio están: el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y funcionarios de Aseo del Norte.

Es de recordar que el pasado lunes, Aseo del Norte indicó que en acciones criminales, fue incinerada una maquinaria amarilla, lo cual llevó al incendio en un área del relleno sanitario.

Establecieron de manera preliminar que estos actos fueron en manos criminales, por lo cual realizaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

“Esta situación ha generado unos focos de incendio en algunos puntos en las masas de residuos y también se presentó en una de nuestras máquinas de línea amarilla, la cual fue incendiada”, indicó Mauricio Muriel Escobar, gerente de Aseo del Norte.

El funcionario destacó que, “Al interior de la cabina pudimos establecer, que hubo una acción por manos irregulares donde la máquina queda en estos momentos en pérdida total, dada la afectación en el relleno sanitario y en la integridad de nuestros trabajadores vamos a interponer una denuncia en la Fiscalía General de la Nación y que se haga una investigación”.