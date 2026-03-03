En la vereda San Miguel, en las estribaciones de la Serranía del Perijá, con jurisdicción en el municipio de Codazzi, Cesar, las condiciones de sus habitantes y en especial del campesinado dedicado a la actividad agrícola, mejorarán debido a la pavimentación de 105 metros de placa huella.

Estas acciones hacen parte del proyecto ‘Plan 100+’ de la Alcaldía Municipal que busca pavimentar los puntos críticos de las vías de la Serranía del Perijá, garantizando mejores condiciones de movilidad para las comunidades.

El alcalde Hernán Baquero, manifestó que la obra fue realizada por una estrategia netamente comunitaria, en la cual las Juntas de Acciones Comunales bajo el seguimiento de la Secretaría de Planeación, lograron que los trabajos tuvieran un buen fin para el beneficio de la gente.

“Se terminaron los puntos críticos para la movilidad en esta zona, se logra el progreso con sentido social para Agustín Codazzi”, expresó el mandatario local.

Asimismo indicaron que la meta es pavimentar otros 40 metros adicionales que son de difícil acceso y que en temporadas de fuertes lluvias empeora la situación, lo que impide que los productos que se cosechan esta zona puedan ser comercializados en plazas de mercado.

“Seguimos trabajando por una infraestructura que fortalezca el campo, impulse la economía local y mejore la calidad de vida de nuestras familias rurales”, puntualizó el burgomaestre.