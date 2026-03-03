En las últimas horas Afinia dio a conocer que por medio de información de la comunidad, la Policía Nacional capturó a un hombre por el delito de defraudación de fluidos.

Leer más: Capturan a alias Tuta, presunto integrante del ELN, por hurto de hidrocarburos en el Cesar

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, el procedimiento se realizó en la calle 19 con carrera 9, barrio Gaitán, donde uniformados sorprendieron a un ciudadano realizando una manipulación ilegal en un poste del sistema eléctrico.

Tras la verificación y revisión técnica efectuada por personal de la compañía de energía en el lugar, se confirmó la existencia de una conexión antitécnica directa antes del medidor, sin autorización de la compañía ni orden de trabajo alguna. Por tanto, el implicado fue puesto a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.

Le puede interesar: Alianza entre alcaldía de Montería y JetSMART logra inicio de operaciones entre Montería y Bogotá

La compañía destacó que rechaza de manera categórica este tipo de conductas ilícitas, que ponen en riesgo la vida de las personas, afectan la continuidad y calidad del servicio y generan pérdidas que impactan a toda la comunidad.

“La manipulación ilegal de la infraestructura eléctrica no solo constituye un delito, sino que representa un grave peligro para quien la realiza y para los usuarios del sector”, afirmó Jorge Rivero, jefe de Territorio de Afinia.

Lea también: En Sincelejo capturaron a un hombre requerido por Interpol mediante Circular Azul

Destacó que continuarán trabajando de manera articulada con las autoridades para combatir el fraude y el hurto de energía, proteger la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio seguro y confiable.