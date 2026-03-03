Ad portas de cumplirse un año del doble crimen de los comerciantes Ufredo Ricardo Pigüave Ortiz y Ubaldo Andrés Loaiza Ramírez en el interior del Gran Centro El Parque, en el Centro de la ciudad de Sincelejo, las autoridades aprehendieron a uno de los presuntos partícipes.

Se trata Luis Morales Carrascal, alias ‘El Tigre’, de quien la Policía Nacional informó que sería un integrante del Clan del Golfo.

Su captura se produjo en el barrio Villa Juana, en el norte de Sincelejo, en desarrollo de planes de registro y control en los que unidades de la Policía le hicieron efectiva la orden judicial en su contra por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“De acuerdo con las investigaciones, alias ‘El Tigre’ sería presunto integrante del GAO ‘Clan del Golfo’ desde el año 2024. Asimismo, estaría vinculado a los hechos ocurridos el 07 de marzo de 2025 en el establecimiento comercial Gran Centro El Parque, donde dos comerciantes perdieron la vida en acciones atribuidas a esta estructura criminal”, sostuvo la Policía de Sucre en un comunicado de prensa.

Agregó la institución a través del coronel Aymer Fredy Alonso Triana, comandante en Sucre, que “alias ‘El Tigre’ también es requerido por Interpol mediante Circular Azul, en el marco de los procesos investigativos que se adelantan en su contra”.