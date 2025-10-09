En el marco de la ofensiva nacional contra el delito, Policías del Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y a los territorios, materializan la captura de un sujeto de 26 años, solicitado por Circular Azul de Interpol.

La captura se originó en la vía oriental kilómetro 46 del municipio de Ponedera, mediante planes de registro y solicitud de antecedentes por parte de las patrullas de vigilancia, interceptando Wilfrido del Castillo Barcasnegras, sobre quien pesaba una orden de captura.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de concierto para delinquir agravado.

La Policía Nacional, colocan a disposición de la comunidad, la línea gratuita 123, para la entrega de información que permita identificar, ubicar y capturar a personas vinculadas en acciones delincuenciales, que será manejada de forma confidencial y bajo absoluta reserva.

¿En qué consiste la Circular Azul?

a circular azul es un tipo de notificación internacional emitida por Interpol para obtener información adicional sobre la identidad, paradero o actividades delictivas de una persona que es de interés para una investigación policial.

A diferencia de otras notificaciones, la circular azul no busca la detención de la persona, sino identificarla o localizarla para obtener más datos en el contexto de una causa penal.