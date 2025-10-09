Durante la noche de este miércoles 8 de octubre se registró un hecho de intolerancia en el que un hombre atacó a machete a su propio yerno. El lamentable caso se registró en el interior de una vivienda ubicada en la carrera 43 con calle 2, en el barrio Villanueva.

La víctima responde al nombre de José Ramón Gómez Díaz, de 32 años de edad, quien se encontraba en la sala de la residencia. A eso de las 10:15 p. m. su suegro ingresó al hogar en estado de embriaguez.

El hombre, quien estaba exasperado, inició una calurosa discusión con su yerno. De un momento a otro, el suegro fue a la cocina, tomó un machete y le provocó una violenta herida a la altura del cuello.

Malherido, Gómez fue trasladado rápidamente hasta el Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permanece bajo pronóstico reservado.

De momento, los motivos por los que se inició la riña son desconocidos.