Los alias ‘Negro José’, ‘Pájaro’, ‘Batata’, ‘El Paisa’ y ‘El Chili’, señalados por las autoridades del departamento de Sucre de integrar el Clan del Golfo, fueron capturados en desarrollo de varias operaciones conjuntas de Policía, Armada Nacional y Fiscalía.

Son señalados de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Algunos estarían vinculados a crímenes selectivos bajo la modalidad de sicariato ocurridos en el municipio de Corozal los días 18 de enero y 23 de febrero de 2026; en Los Palmitos el 20 de febrero de 2026, y en Morroa el 22 de febrero de 2026.

Dos de los capturados cumplirían funciones de cabecillas urbanos, coordinando acciones delictivas en varios municipios de Sucre. Además, registran anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, hurto agravado y violencia intrafamiliar, entre otros.

Las capturas de José Alejandro Avendaño Pérez, de 34 años, alias Negro José, y de Juan Sebastián Argumedo Monterrosa, de 22 años, alias Pájaro, ocurrieron en el sector Los Chiqueros, zona rural de Los Palmitos.

Argumedo Monterrosa es cabecilla de zona con injerencia criminal en los municipios de Los Palmitos, Buenavista, San Pedro y Sincé, procedente de Valencia (Córdoba).

En el sector Sinaí del municipio de Corozal fueron capturados Cristo José Tapia Medina, de 33 años, alias ‘Batata; Waldir Andrés Posada Ríos, de 25 años, alias ‘El Paisa’, procedente de Carepa (Antioquia); y Daniel Enrique Pargas Acosta, de 29 años, alias ‘Chili’, señalado como presunto cabecilla de zona con incidencia criminal en Corozal, procedente de La Jagua de Ibirico (Cesar).

Además de estas capturas, la fuerza pública incautó de tres armas de fuego: una pistola marca Bernardelli calibre 9 mm, con un proveedor y nueve cartuchos sin percutir; y dos revólveres calibre 38 SPL, uno marca Smith & Wesson y otro marca Llama Cassidy, con su respectiva munición.

También incautaron seis cartuchos calibre 38 sin percutir, tres motocicletas marca Bajaj línea Boxer y tres teléfonos celulares.

‘Chili’, ‘El Paisa’ y ‘El Negro Jose’ fueron enviados por un juez a prisión, mientras que ‘Pajaro’ y ‘Batata’ permanecen en audiencias de control de garantías.