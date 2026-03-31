Un juez de la República con funciones de control de garantías acogió el pedido de la Fiscalía General de la Nación de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a un hombre señalado de haber participado en el crimen de la líder social y campesina Darly Arcia Anaya en el corregimiento El Sitio, jurisdicción del municipio de El Roble, Sucre.

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La decisión impacta sobre William Antonio Ruz Aguas, quien fue trasladado a la cárcel La Vega, en Sincelejo, y no aceptó además los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones que le fueron imputados por la Fiscalía.

En desarrollo de las audiencias preliminares trascendió que el móvil del crimen ocurrido el 2 de diciembre de 2025 fue la disputa por un tractor.

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“De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida, el día de los hechos el presunto agresor habría señalado a la víctima, quien se encontraba en su vivienda, para que la atacaran a disparos presuntamente como consecuencia de un conflicto previo relacionado con un tractor”, informó la Fiscalía en un comunicado oficial.