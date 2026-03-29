Con un despliegue operativo, preventivo y ambiental, la Policía Nacional fortalece la seguridad, protege la vida y promueve el turismo responsable durante la Semana Santa en el departamento de Sucre.

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Desde la tarde del viernes 27 de marzo el Comando de la Policía Sucre puso en marcha el plan de seguridad y movilidad Semana Santa Segura que propende por garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante este tiempo.

Policía de Sucre

Unos 1.400 uniformados, entre hombres y mujeres, están desplegados en todo el territorio sucreño, acompañando las actividades religiosas, turísticas y culturales.

Este dispositivo, de acuerdo con el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, cuenta con un componente logístico, tecnológico y humano, orientado a la ejecución de planes y campañas estratégicas que permitan proteger la vida, la integridad y la convivencia ciudadana.

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Para la seguridad ciudadana implementan acciones diferenciales tendientes a prevenir delitos como hurto a residencias y comercios, homicidio, secuestro, extorsión, delitos sexuales y terrorismo, entre otros, priorizando zonas de mayor afluencia de público.

En lo que a movilidad se refiere, la campaña se denomina ‘No más excusas en la vía’ y su implementación está a cargo de 70 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte que están presentes en los principales corredores viales del departamento. Hay siete áreas de prevención con campañas de sensibilización, orientación y control dirigidas a turistas nacionales y extranjeros.

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Y para garantizar un turismo responsable y seguro hay 30 uniformados especializados en protección al turismo y patrimonio nacional que realizan actividades de vigilancia en entornos turísticos y religiosos.

Policía de Sucre

Adicionalmente fueron dispuestos 475 uniformados que acompañan los servicios en 63 iglesias y celebraciones religiosas; y 350 policías más estarán dispuestos en 4 centros de especial atención turística: Tolú, Coveñas, San Benito Abad y San Onofre.

En este tiempo también han intensificado las acciones contra el tráfico ilegal de especies silvestres.

Finalmente el coronel Alonso Triana invita a la ciudadanía a no adquirir especies en veda ni productos derivados de estas, y a generar conciencia sobre la conservación de los recursos naturales.

También a reportar las novedades de manera oportuna a las líneas:

123 – Atención y emergencias; 167 – Línea Antinarcóticos; 155 – Orientación a mujeres y 165 – Antisecuestro y Antiextorsión.

Este plan de seguridad de Semana Santa fue lanzado en el barrio Los Andes, en la zona norte de Sincelejo, y contó con la presencia de la gobernadora Lucy García Montes.