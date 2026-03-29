La fuerte temperatura de la mañana de este Domingo de Ramos 29 de marzo, que marca el inicio de la Semana Santa, no fue impedimento para que los fieles católicos de la ciudad de Sincelejo caminaran la procesión de Jesús en su entrada triunfante a Jerusalén.

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Si bien en todas las parroquias de los 26 municipios de Sucre se desarrolló esta procesión, una de las más concurridas es la que realiza la Catedral San Francisco de Asís y que preside el Obispo de la Diócesis de Sincelejo.

María Victoria Bustamante

En esta oportunidad, el máximo representante de la Iglesia Católica en el departamento de Sucre, monseñor José Clavijo Méndez invitó a los católicos a abrir su corazón en esta Semana Santa y a vivir la fe con convicción y no por emociones.

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“La fe no se apoya solo en sentimientos sino en convicción. La fe sostiene todos los actos de la vida. La fe debe ser la misma en todo momento de la vida. En situaciones buenas y en las difíciles”, anotó el Obispo.

María Victoria Bustamante

La procesión, que estuvo muy nutrida con la presencia de fieles de todas las edades, partió de la Cruz de Mayo y llegó al Atrio de la Catedral San Francisco de Asís en la Plaza Olaya Herrera, centro de Sincelejo.