El proyecto Calles de Primera, una apuesta del gobierno departamental por mejorar la movilidad en la ciudad de Sincelejo y contribuir de paso a la calidad de vida de sus habitantes, llegó este fin de semana al norte de la capital sucreña.

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En el barrio Los Andes la gobernadora Lucy García Montes entregó oficialmente las obras de pavimentación, evento que se convirtió en todo un acontecimiento que fue celebrado con música de banda.

Las Calles de Primera las construyen en tres meses, por eso el proyecto lo denominan 3x3 debido a que escogen tres calles para mejorar en tres meses. Además de Los Andes también se beneficiaron los barrios Sevilla y El Socorro.

El proyecto contempla además la pintada de murales en las casas, lo que es conocido como la Ruta del Color.

“Cumplimos con el sistema tres por tres de las Calles de Primera de Sincelejo. Hace tres meses estuvimos aquí en Los Andes y dijimos que en tres meses estarían listas tres calles y lo logramos. La primera fue la del barrio Sevilla, que ya hicimos la entrega; la segunda fue la del barrio El Socorro con los estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima y la tercera aquí en Los Andes”, afirmó la mandataria Lucy García Montes.

Por su parte Juan David Julio, habitante de Los Andes y beneficiario de la Ruta del Color, agradeció el proyecto, al igual que Marelvis Sánchez, una emprendedora que destacó los trabajos que le pusieron fin al barro y al difícil acceso al barrio.

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“Tengo 25 años de estar viviendo en este barrio y nosotros teníamos mucho tiempo esperando la mejora de esta calle. Para nosotros ha sido muy significativo porque ahora nuestras casas se valorizan, vivimos mejor en comunidad y tenemos mejor acceso vehicular”, anotó Sánchez.

Las Calles de Primera no son solo pavimentación en concreto rígido, también incluyen andenes, reposición de redes de acueducto y adecuación del espacio público.