En la noche de este martes 3 de marzo los operarios de la empresa Afinia lograron, tras intensas horas de trabajo, restablecer el servicio de energía en los barrios Canaán y Vallejo, de la ciudad de Montería, que se vieron gravemente afectados por las inundaciones provocadas por los dos frentes fríos.

A pesar de este logro el equipo técnico de Afinia seguirá atento y disponible las 24 horas del día trabajando articuladamente con las autoridades locales en la recuperación de las zonas afectadas en la margen izquierda de la capital de Córdoba.

Y para seguir velando por la seguridad eléctrica de las familias que retornaron a los sectores inundados, Afinia recomienda que antes de hacer cualquier inspección de los daños en el hogar se debe desconectar la corriente eléctrica apagando los breackers que suministran energía.

Deben ingresar de día, cuando haya buena iluminación y observar si hay cables y tomas con señales de corrosión, oxidación, deshilaches, y conexiones flojas en los equipos eléctricos. Aunque no siempre son visibles, estos daños pueden causar fallos más adelante.

Si se evidencia algún cortocircuito, les recomiendan contactar a un electricista certificado, y en caso de que el hogar cuente con seguro, solicitar ese servicio.

Finalmente indica la empresa prestadora del servicio de energía que no deben conectar extensiones y multitomas porque eso podría sobrecargar el tomacorriente y es posible el riesgo de un cortocircuito.

Si el lugar presenta mucha humedad, instalar con un experto, tomacorrientes con características especiales para este tipo de espacios.