La nueva Variante Alterna de la Sabana, que comprende los territorios de Sampués–Segovia–Sincelejo, en el departamento de Sucre, será una realidad gracias a la aprobación de los recursos para dicho fin.

Son más de 39 mil millones de pesos, provenientes de regalías, que le fueron aprobados al departamento en la sesión 28 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que se efectuó la tarde del martes 3 de marzo en el municipio de El Carmen, Bolívar.

El proyecto, que ya está viabilizado, priorizado y listo para iniciar su proceso precontractual, contempla la intervención de 7,75 kilómetros de pavimento rígido nuevo, 330 metros de rehabilitación asfáltica, la construcción de un puente de 14 metros, 7 box culvert y un sistema integral de drenaje y señalización.

Es una vía con especificaciones técnicas de alto estándar, diseñada para soportar tráfico pesado, reducir costos de mantenimiento y garantizar mayor vida útil, lo que representa una inversión sostenible en el tiempo para el departamento.

Integra la subregión Sabanas – Nodo Sincelejo, con la Ruta Nacional 25 y funciona como variante alterna regional, con impacto interdepartamental entre Sucre y Córdoba. Además, descongestiona accesos estratégicos, mejora los tiempos de desplazamiento y fortalece la logística de carga y movilidad regional.

El proyecto beneficiará a 384.194 personas, equivalente al 38,19 % de la población del departamento, con alta incidencia en comunidades indígenas Zenú y en la comunidad Rrom registrada en el municipio d Sampués.

La variante también fortalece la conexión entre la Sabana y el Golfo de Morrosquillo, facilita el acceso de visitantes nacionales e internacionales, mejora la experiencia de viaje y consolida a Sincelejo como nodo articulador entre el interior y la zona costera.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, presente en la sesión del OCAD, sostuvo que “estos son los resultados que las comunidades esperan. Esta es una apuesta estratégica para la transformación y la integración regional. Sucre vive una década de transformación sin precedentes y este proyecto es muestra de ello”.