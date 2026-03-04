Un fuerte sismo se registró en Colombia en la tarde de este miércoles 4 de marzo, de magnitud 4,0, según reportó el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo al informe, el sismo se presentó a las 4:08 de la tarde, con epicentro en el municipio de Villanueva, en del departamento de La Guajira, con una profundidad de 53 km.

La entidad reportó que el movimiento telúrico también se sintió en Urumita a 10 km, La Jagua del Pilar a 17 km.

¿Qué hacer durante un temblor?

En lo posible manténgase tranquilo y permanezca en el interior mientras dure el terremoto y siga las siguientes recomendaciones:

1. ¡Échese al piso, cúbrase y agárrese! Dé solo los pasos que le permitan colocarse debajo de un lugar seguro, como un escritorio o una mesa resistente. Una vez allí agárrese con ambas manos de una pata.

2. Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerle como lámparas y muebles.

3. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos y agáchese lejos de ventanas y estanterías.

4. Si se encuentra en la calle aléjese los postes y los cables eléctricos.

5. Si se encuentra en un edificio métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas y paredes exteriores. Permanezca allí hasta que haya pasado el movimiento. No use los ascensores.

6. Si se encuentra en el interior de un lugar concurrido como un restaurante o un cine: Quédese donde esté. No corra hacia las puertas. Aléjese de las repisas que contengan objetos que puedan caerle.

7. Si se encuentra en un vehículo en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el temblor.