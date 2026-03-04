La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este miércoles 4 de marzo el inicio de una investigación administrativa formal contra la cadena Farmatodo, por presuntas irregularidades vinculadas a la información de precios y al ejercicio de derechos ciudadanos.

De acuerdo a lo comunicado por la SIC, se decidió abrir la investigación luego de un análisis exhaustivo de quejas y actuaciones de oficio que incluyeron la revisión del portal web de la firma.

El reporte oficial indica que entre los años 2024 y 2025 se contabilizaron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos relacionados con irregularidades en los cobros.

Se lee en el escrito que una de las denuncias más recurrentes de los usuarios se encuentran en los dobles cobros, transacciones no identificadas y pagos duplicados. Estas situaciones fueron las que llevaron a la entidad a realizar la evaluación correspondiente.

Por todo esto, la Dirección de Investigaciones formuló pliego de cargos contra Farmatodo. Primero, por fallas en la calidad del servicio de pago, que habrían derivado en múltiples cobros por una sola transacción, afectando el bolsillo de los compradores; segundo, por el presunto cobro de precios superiores a los informados al público en determinados productos; y tercero, por un presunto condicionamiento del derecho de retracto.

La entidad busca determinar si la cadena de farmacias ha impuesto barreras injustificadas que limitan la libertad de los consumidores para desistir de sus compras.

La SIC indicó que Farmatodo tiene garantizado el derecho de defensa. Podrá presentar los argumentos y las solicitudes probatorias que considere pertinentes para justificar sus procedimientos internos ante la autoridad competente.