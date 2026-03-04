El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informó este miércoles que han sido incautados por las autoridades $1.500 millones que iban a ser destinados, al parecer, para la comisión de delitos electorales en el país.

El jefe de la cartera de seguridad precisó que los operativos se han llevado a cabo en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, La Guajira y Córdoba.

“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en 10 eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…), y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, dijo Sánchez a periodistas.

El ministro añadió que ya fue expedida la directiva 04, que indica que los ascensos de los comandantes deben estar sujetos a la reducción de los homicidios y el combate a delitos electorales.

“Esto debe ser valorado como una de las variables que se analizan con los comités para los ascensos. Hay que verificar cada uno de los casos de manera juiciosa, pero no podemos irnos al extremo de que va a haber falsos positivos electorales”, explicó.