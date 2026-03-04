Las autoridades abrieron una investigación tras la muerte de tres perros en una guardería y hotel canino ubicado en la vereda Las Mercedes, en el municipio de Madrid, Cundinamarca.

El caso, que ocurrió el pasado 6 de febrero, fue denunciado por los propietarios de los animales, quienes exigen claridad sobre lo sucedido.

Los caninos fueron identificados como Padma, una husky que permanecía hospedada en el lugar, y Lola y Dante, que asistían bajo la modalidad de guardería por un día.

Los perros habrían permanecido dentro de un vehículo utilizado para transporte de mascotas. Según la explicación entregada por responsables del centro, un trabajador los dejó dentro del automóvil y posteriormente el carro quedó cerrado, sin que se lograra “reaccionar a tiempo”.

La hipótesis preliminar apunta a un posible golpe de calor como causa de muerte, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante estudios forenses.

Tras el hallazgo, los cuerpos fueron retirados del automotor y ubicados en una habitación del establecimiento antes de la llegada de sus dueños.

Una de las propietarias relató que recibió la noticia varias horas después de que ocurrieran los hechos. Los familiares de los animales interpusieron denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y notificaron a las autoridades de protección animal para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

“La guardería lo que dice es que no, que qué pena, que los entendamos, que es que tuvieron un tema de fuerza mayor y pues que el señor había dejado la llave”, dijo.

Actualmente, se está a la espera de los resultados de la necropsia, procedimiento que permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento.

Por su parte, entidades locales de bienestar animal y la administración municipal acompañan el proceso para determinar posibles responsabilidades.

El caso ha generado indignación en redes sociales sobre los protocolos de seguridad en establecimientos dedicados al cuidado de mascotas y la respuesta poco profesional del establecimiento.