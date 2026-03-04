El presidente Gustavo Petro se refirió este martes 3 de marzo a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, en una larga alocución presidencial. Habló de “impugnar las mesas” para que haya “más claridad” en los comicios.

Leer también: “La humanidad está a punto de caer en un abismo que es la guerra nuclear, de la cual nadie se escapa”: Petro

También le envió un mensaje a la ciudadanía para que defienda el voto y aseguró que su Gobierno tiene el compromiso para que haya transparencia y legitimidad en el proceso electoral.

Recordó que en 2018 el Consejo de Estado advirtió sobre la vulnerabilidad del software utilizado para el escrutinio electoral y ordenó la implementación de un sistema estatal, público y auditable.

“Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo, es decir lo que dijo la empresa privada que hubo en esa mesa, pero si se impugna, son los jueces de las comisiones escrutadoras los que van a abrir las urnas y contarán los votos para ratificar si lo dicho es cierto. Entre más mesas impugnadas más claridad”, dijo.

En referencia a la compra de votos, apuntó a que esto constituye una de las prácticas más graves contra la democracia. Por eso reiteró la orden a la Policía Nacional de capturar en flagrancia a quienes incurran en esta conducta, sin distinción de partido o campaña.

Agregó que en la Policía se evaluará el desempeño de los comandantes regionales teniendo en cuenta indicadores como la reducción de homicidios y el número de capturas por delitos contra el sufragio.

El presidente también hizo un llamado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que le haga seguimiento a las transacciones electrónicas sospechosas durante la jornada electoral, ante la evidencia de que la compra de votos se estaría realizando mediante transferencias digitales.

Por último, le envió un mensaje a la ciudadanía para que no vendan su voto y que denuncien cualquier irregularidad.

“Vender el voto significa elegir al verdugo, al que te va a castigar, al que te va a llevar el crimen y la masacre a tu región, al que te va a robar hasta la casa y la sala y otras cosas más. No votes por tu verdugo, piensa en quién más es posiblemente un buen parlamentario, independientemente de sus partidos; escoger con libertad”, dijo.

Añadió: “La base de la democracia es la transparencia y la legitimidad”.