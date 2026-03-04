Compartir:
Por:  Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este martes que “la humanidad está a punto de caer en el abismo” de una guerra nuclear, al responder a las declaraciones del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien anunció que los ataques contra Irán se intensificarán.

Leer también: CNE aprobó la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico

“Yo creo que Rubio está equivocado y hay que dialogar sobre eso, no tirarnos misiles”, dijo Petro en Popayán, capital del departamento del Cauca, al referirse a la ofensiva militar lanzada por Washington junto a Israel desde el pasado sábado en una operación bautizada como Furia Épica.

“Impugnar mesas”, lo que pide Petro para “más claridad” en las elecciones del 8 de marzo

Rubio aseguró el lunes en el Capitolio que “los golpes más duros” del Pentágono contra Irán “aún están por venir” y que la siguiente fase de la operación será “aún más severa” que la actual, que hasta ahora ha acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y otras figuras de la cúpula de la república islámica.

Petro sostuvo que la guerra no es un asunto limitado a Oriente Medio, sino un riesgo global. “No es un asunto de Teherán, de Tel Aviv o de Washington (...) toda la humanidad está a punto de caer en un abismo que es la guerra nuclear, de la cual nadie se escapa”, afirmó.

El mandatario agregó que América Latina debe promover el diálogo internacional y evitar alineamientos que profundicen la confrontación entre bloques.

Desde el inicio de los bombardeos, Petro ha rechazado la ofensiva y afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, “se equivocó” con el ataque contra Irán.

“No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, escribió Petro en su cuenta de X, donde también reposteó una información sobre la muerte de menores en uno de los bombardeos y lamentó: “Más niños muertos por misiles”.