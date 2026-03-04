El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este martes que “la humanidad está a punto de caer en el abismo” de una guerra nuclear, al responder a las declaraciones del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien anunció que los ataques contra Irán se intensificarán.

Leer también: CNE aprobó la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico

“Yo creo que Rubio está equivocado y hay que dialogar sobre eso, no tirarnos misiles”, dijo Petro en Popayán, capital del departamento del Cauca, al referirse a la ofensiva militar lanzada por Washington junto a Israel desde el pasado sábado en una operación bautizada como Furia Épica.

Rubio aseguró el lunes en el Capitolio que “los golpes más duros” del Pentágono contra Irán “aún están por venir” y que la siguiente fase de la operación será “aún más severa” que la actual, que hasta ahora ha acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y otras figuras de la cúpula de la república islámica.

Petro sostuvo que la guerra no es un asunto limitado a Oriente Medio, sino un riesgo global. “No es un asunto de Teherán, de Tel Aviv o de Washington (...) toda la humanidad está a punto de caer en un abismo que es la guerra nuclear, de la cual nadie se escapa”, afirmó.

El mandatario agregó que América Latina debe promover el diálogo internacional y evitar alineamientos que profundicen la confrontación entre bloques.

Desde el inicio de los bombardeos, Petro ha rechazado la ofensiva y afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, “se equivocó” con el ataque contra Irán.

“No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, escribió Petro en su cuenta de X, donde también reposteó una información sobre la muerte de menores en uno de los bombardeos y lamentó: “Más niños muertos por misiles”.