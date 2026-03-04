Durante la noche de este martes 3 de marzo se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó – con 7 votos a favor y 1 en contra – la fusión del Pacto Histórico y la Colombia Humana. De esta manera, ambas colectividades de izquierda se consolidan en un partido único de cara a las elecciones legislativas de 2026.

La ponencia del magistrado Benjamín Ortiz —respaldada mayoritariamente por la Sala Plena del organismo— concluyó que el movimiento Colombia Humana realizó los ajustes estatutarios necesarios para vincularse formalmente al Pacto Histórico y que ninguna de las dos organizaciones tiene sanciones administrativas vigentes que impidan la fusión.

La decisión tiene implicaciones directas en varios frentes políticos. Evita que se frenen revocatorias y solicitudes contra candidatos o listas inscriptas bajo el ala de la izquierda, entre ellas la posibilidad de que la representante María del Mar Pizarro pierda su candidatura por presunta doble militancia si la fusión no se consolidaba.

Asimismo, el caso de María Fernanda Cabal también quedaría sin sustento tras la aprobación de la fusión.

En la votación, el magistrado Álvaro Hernán Prada presentó salvamento de voto, mientras que Fabiola Márquez no estuvo presente al momento en que la sala plena adoptó la determinación.