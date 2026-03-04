La Unidad Nacional de Protección (UNP) denunció este martes el robo de 1.148 chaquetas cortavientos con logos oficiales, sustraídas el pasado jueves 26 de febrero en Bogotá. El hurto se registró en las instalaciones de la empresa contratista encargada de su dotación, cinco días antes de las elecciones en las que los colombianos elegirán Senado, Cámara y votarán en primera vuelta presidencial.

La entidad advirtió que las prendas podrían ser utilizadas para suplantar identidad, lo que representa un riesgo para los esquemas de seguridad y las personas protegidas.

A través de un comunicado, la UNP informó: “La empresa Soluciones Integrales Montgomery S.A.S., que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la dotación de chaquetas cortavientos, denunció el hurto de un lote de 30 cajas con 1.148 de estas prendas, que tienen impreso el logo institucional. El hecho se registró el jueves 26 de febrero en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Bogotá”.

La entidad señaló que la posible utilización fraudulenta de estas chaquetas con insignias oficiales podría facilitar casos de suplantación, especialmente en un contexto electoral donde se intensifican los dispositivos de seguridad.

La UNP precisó que la empresa contratista había solicitado en diciembre una prórroga para cumplir con el contrato, cuyo plazo inicial vencía el 30 de ese mes. La extensión fue otorgada hasta el 28 de febrero.

La entidad hizo un llamado a las autoridades para que adelanten la investigación correspondiente y pidió a la ciudadanía reportar cualquier uso indebido de estas prendas.

Robo de chaquetas de la UNP pone en riesgo esquemas de seguridad en plena contienda electoral

El hurto se conoce a pocos días de las elecciones del 8 de marzo, en las que se renovará el Congreso y se definirá la primera vuelta presidencial. En este contexto, la alerta toma mayor importancia, ya que la Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada de brindar seguridad a candidatos y líderes políticos en riesgo.

La posible utilización indebida de estas chaquetas podría facilitar casos de suplantación dentro de los esquemas de protección, justo cuando se intensifican los dispositivos de seguridad por el proceso electoral.

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, 64 aspirantes a la Presidencia cuentan actualmente con medidas de protección por parte del Estado.