El presidente Gustavo Petro, en un acto de Presidencia en Popayán, Cauca, promulgó la Ley 2568, que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que tiene que ver con un nuevo presupuesto para las instituciones de educación superior públicas.

En el evento, en el cual también estuvieron el ministro de Educación Daniel Rojas y rectores de varias universidades, además de estudiantes universidades públicas y egresados, Petro destacó que, según datos del Gobierno, la cobertura en educación superior pasó de 54,9% en 2022 a 60% en 2025, con 347.000 nuevos estudiantes. Señaló que la meta es superar el 70% en los próximos años. También defendió la educación pública como camino hacia la paz, la diversidad y la construcción de una sociedad del conocimiento con igualdad.

Por su parte, el ministro Rojas indicó que esta modificación a la ley garantiza que los avances no sean reversibles. También llamó a defender los recursos para que se traduzcan en el derecho efectivo a la educación en todo el país.

“Ya no son los tiempos en los que decíamos ‘no la dejemos privatizar’. Hoy tenemos una reforma que garantiza que el incremento de los recursos para la universidad pública no sea reversible”, dijo.

Aprovechando su paso por el Cauca, el presidente Petro se refirió a la Universidad del Cauca, destacando el papel fundamental de esta institución en el país.

“Esta Universidad del Cauca es el centro de la investigación y el saber. No hay que retroceder en el Cauca, no volvemos a sociedades de la muerte. Lo que hay que buscar es cómo salimos definitivamente de la violencia”, dijo.