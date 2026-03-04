Un caso de presunto maltrato animal ocurrido en el barrio El Pesebre, en Medellín, terminó con la captura de dos personas señaladas de haber arrojado a un perrito desde el balcón de una residencia, causándole la muerte inmediata. El hecho es investigado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según el reporte oficial, tras recibir la denuncia, una patrulla de vigilancia acudió al lugar para verificar lo sucedido y adelantar los actos urgentes correspondientes.

Las autoridades realizaron la inspección en el sitio y la recolección del animal, que fue trasladado para los procedimientos técnico-científicos de medicina legal veterinaria.

La capitán Stefany Rodríguez, subjefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, informó que se logró la captura de dos personas, presuntas responsables del hecho.

“Los propietarios de un canino lo habrían lanzado desde el balcón de una residencia, causándole la muerte. Una vez se tuvo conocimiento de los hechos, verificaron la situación y realizaron los actos urgentes en el lugar”, indicó la oficial.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de maltrato animal, contemplado en la legislación colombiana.

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció a través de su cuenta en X sobre la muerte del perrito y rechazó lo ocurrido.

“Esto es inaceptable. Rechazo el atroz caso de maltrato animal ocurrido en el barrio El Pesebre. En Medellín no toleramos la crueldad contra los animales. Este delito no quedará impune. Que les caiga todo el peso de la ley”, expresó el mandatario.

La administración distrital reiteró el llamado a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida o integridad de los animales de compañía.