El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que la exportación de cocaína “es cada vez más ecuatoriana” y señaló que el mandatario de ese país, Daniel Noboa, debe reforzar la seguridad en puertos y aeropuertos para frenar la salida de cargamentos ilegales, en medio de la guerra comercial en la que están ambos países.

“He ordenado poner un radar moderno en (el municipio colombiano de) Ipiales para el rastreo de naves ilegales”, manifestó Petro en su cuenta de X, en alusión a medidas para fortalecer el control aéreo en la frontera de 580 kilómetros que comparte con Ecuador.

Ecuador impuso inicialmente un arancel del 30 % a las importaciones colombianas y este fin de semana el Servicio Nacional de Aduana (Senae) elevó esa tasa al 50 %, medida que entró el pasado lunes en vigor y que forma parte de una guerra comercial desatada por Quito con el argumento de presionar a Colombia para que refuerce la seguridad fronteriza frente al narcotráfico.

Colombia respondió con un arancel del 30 % a 23 partidas arancelarias, agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales, y restringió el ingreso por vía terrestre de productos como arroz, plátano, banano, papa, cebolla, tomate, legumbres y maracuyá.

Petro sostuvo que, pese a “radares modernos” instalados por Colombia, “el mayor problema es el paso por las selvas y los ríos”, corredores utilizados por redes del narcotráfico que aprovechan la geografía de la frontera para movilizar droga hacia el Pacífico y los mercados internacionales.

En ese sentido, el mandatario subrayó que “la vigilancia de las armadas de los dos países en el paso de los ríos es fundamental” y planteó la necesidad de desarrollar acciones coordinadas entre Bogotá y Quito para cerrar las rutas fluviales empleadas por organizaciones criminales.

“El presidente Noboa (sic) debe lograr asegurar más sus puertos y aeropuertos, podemos ayudar”, añadió Petro.

La Comunidad Andina (CAN), entre tanto, hizo la semana pasada un llamado a buscar una solución negociada al advertir que las medidas tomadas por ambos países afectan el proceso de integración regional.