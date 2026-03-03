La Fiscalía General de la Nación expuso que entre el material incautado en una vivienda de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, fueron hallados planos hechos a mano que sugerirían posibles ataques contra batallones, población civil o funcionarios del Estado. El hallazgo fue revelado durante las audiencias de judicialización de dos capturados.

Según el ente acusador, los documentos formarían parte de los elementos materiales probatorios encontrados tras un allanamiento realizado en el sector de Charalá, donde funcionaría una presunta fábrica clandestina de explosivos.

¿Qué contenían los planos hechos a mano alzada que fueron incautados en Usme?

Durante la diligencia, la Fiscalía indicó que “se logró incautar unas hojas que tenían al parecer unos planos a mano alzada”, y detalló que en uno de ellos “dice o está referido Batallón, Barrio, Segovia y se refiere un número pero no se alcanza a determinar y dice 10 pasos”.

Para el organismo investigador, este hallazgo indicaría que “probablemente sí se estaría llevando a cabo la fabricación de estos artefactos explosivos para afrontar contra algún batallón o contra la población civil o contra funcionarios del Estado, como se indica en ese informe de inteligencia”.

Las autoridades señalaron que el análisis de estos documentos hará parte del proceso probatorio dentro del caso.

Este fue el arsenal incautado en una vivienda en Usme

En el operativo fueron encontrados 897 cartuchos, un lanzagranadas, 100 iniciadores de cartuchos, un revólver, dos escopetas, cuerpos de granadas de 60 milímetros, cerca de un kilo de pólvora negra e insumos químicos utilizados para la elaboración de mezclas explosivas.

Fiscalía General de la Nación

Sobre estos elementos, la Fiscalía explicó en audiencia que “son empleados por grupos al margen de la ley para impulsar o lanzar cilindros y otros contenedores o elementos y posteriormente ser activados a distancia y así causar muertes y afectación a infraestructuras”.

Fiscalía General de la Nación

Añadió que el hallazgo “corrobora o confirma la información obtenida y de las labores de verificación que realizó la Policía Judicial”, en las que se advertía que podrían estar destinados a la afectación de población civil, entidades estatales o la Fuerza Pública.

¿Qué se conoce sobre los hombres capturados en Usme y el arsenal que se les incautó?

La fiscal del caso también hizo referencia al dictamen pericial del armamento incautado. Según expuso, en el informe de laboratorio “se evidenciaron que son piezas esenciales tanto para armas de fuego de uso privativo como de uso personal”.

Fiscalía General de la Nación

En relación con el lanzagranadas, sostuvo que su incautación confirma lo señalado en el informe de inteligencia, en el que se advertía que en el lugar “no solo se estaría encontrando los artefactos sino también armas como lanzagranadas”, circunstancia que fue constatada durante el allanamiento.

Los capturados fueron identificados como Harol Zuluaga Arroyabe, alias “Plumilla”, y Gerson Hernández Flórez. Ambos aceptaron los cargos imputados y fueron enviados a prisión.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la conducta fue cometida “con pleno conocimiento de la misma, evidenciándose esa intencionalidad de cometer la conducta punible”, y enfatizó que “estas personas no son infractores primarios”, pues “con anterioridad han sido vencidos en juicio frente a diferentes procesos donde ellos tienen conocimiento que su actuar va en contra de la ley, pero que aun así han tenido esa voluntad de realización de estas conductas punibles”, calificando la modalidad como dolosa.