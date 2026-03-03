La Clínica Internacional de Alta Tecnología, Clinaltec S.A.S. tomó acciones legales contra la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien inicialmente denunció hechos que podrían configurar un posible cartel del cáncer o un esquema irregular de concentración de exámenes de alto costo en el sistema de salud.

De acuerdo con la parlamentaria, “la clínica Clinaltec, ubicada en Ibagué, ha concentrado de manera acelerada y masiva exámenes PET-CT remitidos por la Nueva EPS desde distintas regiones del país, en su gran mayoría correspondientes a pacientes oncológicos”.

Ante esto, el centro médico radicó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

“Una campaña política nunca justificará la mentira, la calumnia y la ofensa como medio de llegar al Senado de la República. El que CLINALTEC S.A.S. esté ubicada en departamento del Tolima, no puede facultar a la congresista a inventar y especular sobre el nombre científico y la expansión obtenida en el tratamiento de complejas enfermedades. Los datos con los que se pretende sustentar la falsa información carecen de veracidad, aspecto que podemos demostrar en cualquier escenario; jamás un incremento en el número de pacientes atendido puede significar reproche alguno en un estado social de derecho.”, se lee en el comunicado.

Y agrega: “Nuestra función es salvar vidas y luchar contra el dolor y la muerte, por lo que confiamos en que la Corte Suprema de Justicia restituya nuestro derecho a la honra y buen nombre vulnerado por la representante MIRANDA. Se ha radicado una denuncia penal ante la alta corporación por los delitos de injuria y calumnia, derivado de un actuar doloso por medio del cual se expresaron unas afirmaciones tan lesivas, carentes de sustento en contra de una institución científica que maneja temas de salud de alta complejidad.”

Los señalamientos de Miranda

La congresista advierte que “las cifras evidencian un crecimiento exponencial: en 2023, la clínica recibió 176 pacientes remitidos desde otros departamentos. En 2024, la cifra ascendió a 723 pacientes. Y en 2025, aumentó a 1.846 pacientes. Esto representa un incremento del 946 % frente a 2023”.

Agregó Miranda que en esta misma línea, en enero de 2026, fueron remitidos 222 pacientes en un solo mes, superando el total de todo el año 2023.

Calculó al respecto que “entre 2023 y enero de 2026, se concentraron 3.374 exámenes PET-CT en esta IPS. En el mismo periodo, la facturación pasó de cerca de 970 millones de pesos en 2023 a más de 17.600 millones de pesos acumulados”.

Recordó por ello la representante que el marco normativo del sistema de salud establece que la remisión a otro municipio o departamento solo procede cuando el servicio no esté disponible en la red local o regional con capacidad técnica habilitada, bajo los principios de accesibilidad, eficiencia y continuidad en la atención. Y en Bogotá y departamentos como Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca existe tecnología PET-CT habilitada.

“Es de público conocimiento en el Tolima la cercanía del dueño de la clínica con la familia Jaramillo, situación que, dada la magnitud de la concentración de recursos y remisiones, exige los más altos estándares de transparencia”, expuso.

Además, analizó que de las 3.374 remisiones solo 617 incluyeron viáticos, mientras que más de 1.400 pacientes habrían asumido directamente los costos de traslado.

Ante este panorama exigió la congresista del ala independiente de los verdes trazabilidad completa de las decisiones que originaron estas remisiones, publicación de los criterios técnicos utilizados por la Nueva EPS, el intervención inmediata de los organismos de control.