El precandidato presidencial Roy Barreras reveló este martes que la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral Adelina Covo está entre los nombres que considera para la Vicepresidencia, en caso de avanzar en la consulta del Frente por la Vida. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en X, en medio del debate interno que enfrenta la izquierda de cara a las elecciones.

Covo, quien es suegra del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había manifestado públicamente su respaldo a la aspiración de Barreras. Desde algunos sectores, ese apoyo fue interpretado como un eventual guiño del jefe de la cartera política, aunque Benedetti negó esa lectura y reiteró que no participará en la consulta, en línea con lo solicitado por el presidente.

Las cartas sobre la mesa

Además de Adelina Covo, Barreras mencionó otros nombres para la fórmula vicepresidencial. Entre ellos, la senadora Gloria Flórez, quien inicialmente aspiró a la Presidencia, pero luego declinó y respaldó a Iván Cepeda cuando se votó la consulta en octubre del año pasado.

En la lista también figuran la periodista María Jimena Duzán y la escritora y columnista Patricia Lara.

En el caso de que @petrogustavo no pueda ser mi vicepresidente, quiero proponer estos 4 nombres de mujeres progresistas. Me gustaría que alguna de ellas fuera mi fórmula vicepresidencial. Ustedes, el pueblo colombiano, decide. — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 3, 2026

Barreras aseguró que estas alternativas las contempla si el presidente Gustavo Petro no acepta ser su fórmula. El precandidato ha insistido en que el mandatario estaría habilitado para aspirar a la Vicepresidencia, al igual que el expresidente Álvaro Uribe, tesis que también ha sido planteada por la senadora Paloma Valencia en otro escenario político.

En su mensaje en redes sociales, Barreras afirmó: “Todo el mundo me pregunta quién va a ser mi vicepresidente. Yo contesto: uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta”.

Y agregó: “Hoy me levanté pensando que, después de todo el recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Qué piensan?”.

Roy Barreras irá a la consulta sin el apoyo del Pacto Histórico

El anuncio se da en medio de diferencias con el Pacto Histórico por la consulta del 8 de marzo.

En un comunicado, la colectividad advirtió a su militancia que apoyar o votar en consultas distintas podría acarrear sanciones internas. El partido llamó a concentrar esfuerzos en las listas al Congreso y a no promover candidaturas individuales por fuera de la línea colectiva.

La decisión se produjo después de que, por determinación del Consejo Nacional Electoral, Iván Cepeda no participara en la consulta de izquierda programada para esa fecha. El movimiento enfatizó que la publicidad de campaña debía centrarse en la figura de Cepeda como candidato único presidencial y en el proyecto colectivo.

Frente a ese llamado, Roy Barreras respondió mediante un video. “Soy fundador del Pacto; allí están mis compañeros, quienes durante 15 años han marchado conmigo en defensa de las víctimas, la paz y los derechos humanos, quienes hemos hecho oposición al gobierno pasado, los que salvamos la JEP. ¡Compañeros, no se equivoquen! La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el Gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro”, dijo.

Y añadió: “No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar. No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándoles garantías a todos. Yo sé unir a todos”.