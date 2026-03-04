Escazas horas restan para que los puestos de votación distribuidos en todo el territorio nacional para que abran y los más de 40 millones de colombianos habilitados para votar acudan a las urnas, pero la situación de seguridad para algunos de los candidatos no pintan de la manera más pacífica.

Lea también: Capturan a un adulto y aprehenden a un menor por el asesinato de las dos adolescentes en Malambo

La candidata al Senado de la República por la Alianza Verde, Katherine Miranda, denunció a través de sus redes sociales que su sede de campaña fue vandalizada el pasado 3 de marzo.

“Vandalizaron mi sede de campaña. Así es como algunos creen que se hace política en este país: con intimidación y amenazas. La democracia se defiende con argumentos, no con violencia”, escribió la hoy representante a la Cámara en sus redes sociales.

El hecho ocurrió pasadas las 9:30 de la noche cuando, al parecer, cuatro personas lanzaron bombas llenas de pintura contra las pancartas y la fachada que se disponían a fuera de dicha sede ubicada en la carrera 7ª # 53-08, al norte de la capital colombiana.

Lea también: Alcalde Char anuncia renovación turística en el Tajamar y Bocas de Ceniza

Estas personas habrían tomado la avenida Caracas, en Bogotá, para huir y de momento no se conoce su paradero, según pudo establecer Blu Radio. La Policía de Bogotá ya avanza en las investigaciones para dar con los señalados vándalos que iban encapuchados.

Este suceso no dejó afectaciones materiales de gravedad.

Por estos hechos, la congresista pidió “que se garantice nuestra seguridad. Que pensar diferente no puede ponerle a uno un INRI en la cabeza”.

Lea también: “Yo les gritaba que el niño se encontraba adentro”, madrina del menor que murió en incendio en Rebolo

En diálogo con Blu Radio aseguró que este tipo de situaciones son la consecuencia del “Gobierno Nacional, que lleva tres años y medio señalándome, intimidándome”.

En esa misma línea precisó que situaciones de esta naturaleza no son nuevas para ella y recordó que hace un año tuvo que acudir a estrados internacionales para denunciar los riesgos a los que se ha visto expuesta debido a los señalamientos que en su momento se esgrimieron desde el Gobierno Petro.

Para ese entonces, Miranda viajó hasta los Estados Unidos en compañía de varios legisladores donde se reunieron con congresistas de ese país y acudieron a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lea también: Autoridades en el Atlántico ofrecen recompensa de hasta $10 millones por información de delitos electorales

El motivo del viaje fue exponer lo que consideraban un amedrentamiento desde el Ejecutivo al Congreso colombiano, órgano fuertemente criticado por el mismo presidente Petro pues no ha podido sacar adelante sus iniciativas legislativas como la reforma a la salud y más recientemente la tributaria.