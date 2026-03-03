De cara a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo en todo el país, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano intensificó las medidas de seguridad para evitar delitos electorales y alteraciones al orden público tanto en el área metropolitana como en los otros municipios del departamento.

En ese sentido, el mandatario anunció una recompensa de hasta $10 millones para quienes suministren información veraz y oportuna que permita identificar y dar con los responsables de actos delictivos que pretendan perturbar el proceso electoral.

Esta recompensa es una acción conjunta entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, como parte de las decisiones adoptadas durante el Consejo Departamental y Distrital de Seguridad, presidido por el mandatario este martes en el marco de las elecciones.

“Hoy, desde la institucionalidad y en defensa de nuestra democracia, queremos enviar un mensaje claro y contundente. Se ha dispuesto una recompensa para aquellas personas que suministren información veraz y oportuna que permita identificar y dar con los responsables de actos delictivos que busquen perturbar el certamen electoral”, afirmó el gobernador.

Además, Verano señaló que: “no vamos a permitir que intereses ilegales afecten el derecho fundamental de nuestros ciudadanos a elegir y ser elegidos en un proceso transparente y en paz. Invitamos a la comunidad a denunciar, a confiar en las autoridades y a ser parte activa en la defensa de la democracia”.

Agregó que: “se garantiza absoluta reserva a quienes colaboren con información y reiteramos nuestro compromiso de actuar con firmeza frente a cualquier conducta que atente contra la tranquilidad y la legalidad del proceso electoral.

De esta manera, a través de la Secretaría del Interior se han desarrollado a la fecha 16 comités de seguimiento electoral, en los que se han escuchado las denuncias presentadas y se han articulado estrategias institucionales para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el departamento.

Dispositivo de seguridad

El coronel Eddy Sánchez, comandante del Departamento de Policía Atlántico, confirmó el despliegue operativo en los municipios.

“Tenemos destinados más de 950 mujeres y hombres que a lo largo y ancho de los municipios del departamento van a estar en los puestos de votación atendiendo el requerimiento ciudadano, haciendo acompañamiento y brindando las condiciones de seguridad para que estas elecciones estén seguras y en paz”, indicó el oficial.