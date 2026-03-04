El registrador nacional, Hernán Penagos, volvió este miércoles a responder sobre una serie de cuestionamientos del Gobierno Nacional, encabeza del presidente Gustavo Petro, sobre supuestas irregularidades y posibilidades de fraude en la próxima jornada electoral que afrontará Colombia el 8 de marzo.

“El software que utiliza la Registraduría y el sistema electoral actual es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual”, explicó el registrador.

“Lo único que quiero es darle tranquilidad a la ciudadanía. Recibimos todas las inquietudes con respeto y las responderemos cuantas veces sea necesario. Nuestro deber es explicar el proceso y transmitirle al país que estamos trabajando con toda la institucionalidad para garantizar elecciones transparentes”, agregó.

Renglón seguido, señaló que las principales amenazas para la transparencia electoral no se encuentran en el procesamiento tecnológico de los resultados, sino en prácticas ilegales que afectan la libertad del voto.

“El fraude está en la coacción al elector, en la compra de votos, en la financiación ilegal de campañas y en el uso indebido de recursos públicos en política. Ese es el fraude del que debemos estar pendientes”, afirmó el Registrador Nacional.

Además, añadió que, mientras existe debate sobre aspectos técnicos del proceso, es fundamental no perder de vista las prácticas que realmente pueden afectar la voluntad libre de los ciudadanos.

“Toda la institucionalidad colombiana está trabajando para garantizar tranquilidad democrática al país”, puntualizó.

Por su parte, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez también le respondió al presidente sobre la idea de impugnar mesas: “La impugnación es un recurso que, cuando eventualmente se considera que se ha cometido errores, debe proceder. Pero los recursos tienen la particularidad y es que obedecen a un carácter excepcional”.