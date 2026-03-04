A menos de cuatro días de realizarse las elecciones legislativas las autoridades en el país trabajan, desde sus competencias, para garantizar una jornada democrática segura y transparente.

Desde la Fiscalía General de la Nación diseñaron un plan que involucra a todos sus funcionarios, por lo que en los 26 municipios de Sucre habrá presencia de fiscales y de miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en las mesas de justicia de los puestos de votación. A su vez estarán abiertos los Centro de Atención de Fiscalía (CAF) de Sincelejo y del municipio de Sucre-Sucre que recién fue inaugurado.

Los anuncios los hizo la directora seccional de la Fiscalía en Sucre, Liliana Stella Torrente Cubillos, durante una rueda de prensa en la que aseguró que la ciudad de Sincelejo, capital del departamento, es la que más denuncias por delitos electorales tiene.

La funcionaria aseguró que cuentan con un mapa de riesgo y con base en este es que han realizado la distribución del personal no solo para el 8 de marzo sino también para el 31 de mayo.

El aludido mapa de riesgo electoral identificó que en Sincelejo, Corozal y Ovejas es donde se presentan más casos de delitos en jornadas de votación desde 2023 y por ello tendrán una vigilancia especial.

A su vez la funcionaria le recordó a la ciudadanía los canales de atención al público para recibir sus denuncias si presencian algún tipo de delito electoral, a través de la página www.fiscalia.gov.co y la línea 122.

“En Sucre estamos preparados para atender la jornada del domingo 8 de marzo. Hay 12 receptores de denuncias. Estarán abiertas las URI de Sincelejo y Corozal”, anotó la directora seccional de la Fiscalía en Sucre, Liliana Stella Torrente Cubillos.