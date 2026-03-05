Con el fin de garantizar el derecho al voto de los habitantes de la vereda El Vidrial, en Montería, la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales de 2026, determinó disponer de seis buses gratuitos para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia su nuevo lugar de votación.

Esto debido a que el puesto electoral fue reubicado debido a la emergencia climática que se registró en el mes de febrero y que afectó a 25 de los 30 municipios de Córdoba, incluida su capital Montería tanto en la zona urbana como la rural.

La medida busca asegurar que los votantes puedan desplazarse sin dificultades hasta el nuevo punto habilitado para la jornada electoral.

El servicio de transporte será prestado en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, con recorridos continuos de ida y regreso.

Cortesía Alcaldía de Montería

Los buses de la empresa Monteriana Móvil partirán desde la plaza principal de la vereda El Vidrial y trasladarán a los votantes hasta el Centro Cultural Guillermo Valencia Salgado, lugar que fue dispuesto como nuevo puesto de votación, y a su vez los regresarán a su lugar de origen.

Con esta disposición la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales de 2026 busca facilitar la participación democrática de la comunidad, especialmente en medio de las condiciones generadas por la emergencia que ha impactado al municipio.

