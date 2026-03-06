En el municipio de San Pelayo, uno de los 25 afectados por las intensas lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba, empezó la distribución de 45 toneladas más de asistencia humanitaria que fueron donadas por Corabastos, a través de la Ungrd.

Leer más: Periodista colombiana Estefany Rodríguez es detenida en Nashville por autoridades migratorias de Estados Unidos

Son 1.800 kits que incluyen alimentos, artículos de aseo, utensilios de cocina, hamacas, sábanas y toldillos que llegaron en un camión de carga pesada y cuyo descargue y entrega a los damnificados ha sido posible gracias al apoyo de la alcaldía de San Pelayo y del Ejército Nacional.

Neibis Pineda Ortega, una de las beneficiarias del sector San Rafael, agradeció la entrega de alimentos y de las hamacas y toldillos “porque realmente son cosas que las estamos necesitando”.

Por su parte José Gabriel Páez Llorente dijo que “toda la ayuda entregada es necesaria porque por las inundaciones lo perdimos todos. Se necesita”.

Ver también: “Pilas que te van a vender”: los detalles ocultos en el caso de las hermanas Hernández, halladas muertas en Malambo

Andrés David Urango y Cristina Plazas, otros beneficiarios y damnificados, se mostraron complacidos por la llegada de las ayudas en este momento que tanto lo necesitan. “Gracias por acordarse”.