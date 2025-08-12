En el Pueblito Cordobés, situado en la ciudad de Montería y principal centro de la cultura del departamento, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la marca “Córdoba”, una estrategia que busca fortalecer la identidad cultural y productiva de este territorio.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara fue el encargado de dar a conocer esta iniciativa y expresar la necesidad de fortalecer la identidad cultural y productiva del departamento. De esta forma proyectar la región como un destino turístico de referencia y convertirlo en un aliado estratégico para el desarrollo empresarial.

“Lo que buscamos es tener mayor identidad del departamento, encontrar un elemento que identifique a todos los cordobeses y que cuando un cordobés, un costeño, vea este símbolo o vea esta marca en cualquier parte del mundo, se sienta identificado como parte del departamento de Córdoba, pero también de la región Caribe y de Colombia”, anotó Zuleta.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

Agregó que la iniciativa fue inspirada en modelos exitosos de países y regiones como Perú y Quindío, que han logrado posicionar su identidad como un activo para atraer turismo, inversión y oportunidades. En ese sentido, el mandatario destacó que Córdoba tiene un potencial enorme en sectores como la agroindustria, la gastronomía, la cultura, la hotelería y el turismo de naturaleza.

La estrategia de la marca “Córdoba” contempla tres ejes principales de acción:

1. Visibilidad: apoyar la proyección de negocios, productos y servicios cordobeses en ferias, plataformas y mercados nacionales e internacionales.

2. Sostenibilidad: impulsar prácticas empresariales responsables con el medio ambiente y viables en el tiempo, fortaleciendo la estabilidad económica de las empresas.

3. Comercio exterior: abrir caminos para que la producción cordobesa llegue a nuevos destinos y sea reconocida por su calidad y valor agregado.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

Finalmente el gobernador de los cordobeses subrayó que esta marca es también una herramienta de cohesión social, por lo que le hizo un llamado a los sectores productivos, culturales y turísticos, así como a todos los ciudadanos, para que se apropien de la marca y la proyecten como símbolo de orgullo, identidad y futuro.

“La idea es que iniciemos de una vez en un plan estratégico de fortalecimiento de la identidad del territorio, la visibilidad del territorio, pero también como un aliado de los emprendedores de nuestro departamento”, puntualizó.